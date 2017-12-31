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С 1 января в Украине повышается минимальная зарплата

Киев • УНН

 • 22758 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января в Украине повышается минимальная заработная плата и минимальный должностной оклад, передает УНН.

С 1 января в Украине повышается минимальная зарплата

"Минималка" в 2018 году с января составит:

  • в месячном размере - 3723 гривен;
  • в почасовом размере - 22,41 гривны.

В 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит:

  • с 1 января - 1700 грн;
  • с 1 июля - 1777 грн;
  • с 1 декабря - 1853 грн.

Прожиточный минимум для лиц, которые потеряли работоспособность, - минимальная пенсия - составит:

  • с 1 января - 1373 грн;
  • с 1 июля - 1435 грн;
  • с 1 декабря - 1497 грн.

Минимальный должностной оклад - тарифная ставка - устанавливается в размере не меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Напомним, средняя зарплата украинцев в ноябре выросла на 102 грн.

Украинские Национальные Новости

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