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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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З 1 січня в Україні зростає мінімальна зарплата

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня в Україні підвищується мінімальна заробітна плата та мінімальний посадовий оклад, передає УНН.

З 1 січня в Україні зростає мінімальна зарплата

"Мінімалка" у 2018 році з січня становитиме:

  • у місячному розмірі - 3723 гривні;
  • у погодинному розмірі - 22,41 гривні.

У 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:

  • з 1 січня - 1700 грн;
  • з 1 липня - 1777 грн;
  • з 1 грудня - 1853 грн.

Прожитковий мінімум для осіб, які вратили працездатність, - мінімальна пенсія - становитиме:

  • з 1 січня - 1373 грн;
  • з 1 липня - 1435 грн;
  • з 1 грудня - 1497 грн.

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюють у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Нагадаємо, середня зарплата українців у листопаді зросла на 102 грн.

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