З 1 січня в Україні зростає мінімальна зарплата
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня в Україні підвищується мінімальна заробітна плата та мінімальний посадовий оклад, передає УНН.
"Мінімалка" у 2018 році з січня становитиме:
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- у місячному розмірі - 3723 гривні;
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- у погодинному розмірі - 22,41 гривні.
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У 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:
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- з 1 січня - 1700 грн;
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- з 1 липня - 1777 грн;
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- з 1 грудня - 1853 грн.
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Прожитковий мінімум для осіб, які вратили працездатність, - мінімальна пенсія - становитиме:
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- з 1 січня - 1373 грн;
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- з 1 липня - 1435 грн;
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- з 1 грудня - 1497 грн.
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Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюють у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Нагадаємо, середня зарплата українців у листопаді зросла на 102 грн.