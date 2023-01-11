С 1 января начался импорт электроэнергии в Украину из Европы - Минэнерго

Детали

В Минэнергетики отметили, что импорт уже происходит в небольших объемах благодаря принятому недавно правительством решению о гарантиях энергоснабжения потребителей дорогой импортной электроэнергии.

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"Сейчас импорт небольшой, но он продолжается с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это соответственно будет влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", – сказал он журналистам в Киеве в среду.

Комментируя возможные объемы импорта, глава Минэнерго отметил, что они будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни.

Напомним

Украина и Италия планируют начать новое двустороннее энергетическое партнерство, которое будет способствовать воплощению современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.