З 1 січня розпочався імпорт електроенергії до України з Європи – Міненерго

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У Міненергетики зазначили, що імпорт вже відбувається у невеликих обсягах завдяки ухваленому нещодавно урядом рішенню про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії.

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"Наразі імпорт невеликий, але він триває з 1 січня. Щобільше, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях", – сказав він журналістам у Києві в середу.

Коментуючи можливі обсяги імпорту, глава Міненерго зазначив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.

Нагадаємо

Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проєктів у ході післявоєнного відновлення України.