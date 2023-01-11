З 1 січня розпочався імпорт електроенергії до України з Європи – Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня, УНН. Україна з першого дня 2023 року розпочала імпорт електроенергії з Європи та розраховує на його збільшення. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко журналістам, передає УНН.
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У Міненергетики зазначили, що імпорт вже відбувається у невеликих обсягах завдяки ухваленому нещодавно урядом рішенню про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії.
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"Наразі імпорт невеликий, але він триває з 1 січня. Щобільше, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях", – сказав він журналістам у Києві в середу.
Коментуючи можливі обсяги імпорту, глава Міненерго зазначив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.
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Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проєктів у ході післявоєнного відновлення України.