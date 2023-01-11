Україна та Італія започаткують нове двостороннє енергетичне партнерство — Галущенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проєктів у ході післявоєнного відновлення України. Про це домовилися міністр енергетики України Герман Галущенко з міністром довкілля та енергетичної безпеки Італії Пічетто Фратіном, передає УНН.
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Герман Галущенко повідомив, що Уряд Італії виділив 10 млн євро для допомоги Україні.
Своєю чергою, Пічетто Фратін запевнив, що його країна буде і надалі підтримувати Україну, враховуючи питання відновлення та післявоєнної відбудови.
"Зокрема, італійська сторона висловила готовність до співпраці у проєктах щодо декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності", — йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі міністри також обговорили ініціативу щодо підписання меморандуму про співпрацю для посилення взаємодії обох міністерств у досягненні цілей кліматичної нейтральності та втіленні проєктів сталого розвитку.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, італійський уряд схвалить новий пакет військової допомоги не раніше, ніж у лютому. Як повідомляється, запит на постачання зброї прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні отримала особисто від Президента України Володимира Зеленського.