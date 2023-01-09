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Італія схвалить нову військову допомогу Україні не раніше лютого - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Італійський уряд схвалить новий пакет військової допомоги не раніше, ніж у лютому, пише УНН з посилання на La Republicca.

Італія схвалить нову військову допомогу Україні не раніше лютого - ЗМІ

Деталі

Як повідомляється, запит на постачання зброї прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні отримала особисто від Президента України Володимира Зеленського. Попри те, що Вашингтон кілька днів тому "наполягав на відправці зброї", наразі відсутній відповідне рішення, пише видання. Ймовірно, воно буде ухвалене не раніше лютого, зазначає видання. За даними джерел, італійський уряд вирішить, яку кількість та яке саме озброєння надсилати Києву, наприкінці січня.

Як зазначається, ідеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T та керованих ракет Aspide. Мелоні сподівається на рішення до 24 лютого, пише видання.

Як пише La Republicca, затримати ухвалення рішення можуть заступник прем'єра Маттео Сальвіні від партії "Lega per Salvini Premier" та Сільвіо Берлусконі від "Вперед, Італіє", які скептично ставляться до військової підтримки Києва та закликають уповільнити потік зброї. Однак, деякі з урядовців заперечують цю тезу, зазначаючи, що жодного опору з боку партій немає.

Нагадаємо

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю місцевому виданню заявив, що уряд Італії доопрацьовує шостий пакет оборонної допомоги Україні. 

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