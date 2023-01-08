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Італія доопрацьовує новий пакет оборонної допомоги Україні, обговорює з Францією питання ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Уряд Італії доопрацьовує шостий пакет оборонної допомоги Україні. Про це повідомив голова МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Il Corriere della Sera, пише УНН.

Італія доопрацьовує новий пакет оборонної допомоги Україні, обговорює з Францією питання ППО

Цитата

"Шостий оборонний пакет ще потрібно доопрацювати, як очікується, попередньої відправки інформації до парламенту не буде. Ми також обговорюємо з французами удосконалення з технічного погляду відправлення систем ППО на основі спільних технологій між Римом та Парижем", - сказав Таяні.

Деталі

Коментуючи дзвінок радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, де той нібито попросив прискорити відправку військової допомоги Києву, голова МЗС Італії сказав, що "переговори з Вашингтоном ідуть постійно і нормально, ми - важливий співрозмовник, але про зброю не йшлося".

Доповнення

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що підтримує Україну в її захисті від російської агресії, а її країна готова виступити гарантом мирної угоди. 

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