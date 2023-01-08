Италия дорабатывает новый пакет оборонной помощи Украине, обсуждает с Францией вопрос ПВО

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"Шестой оборонный пакет еще предстоит доработать, как ожидается, предварительной отправки информации в парламент не будет. Мы также обсуждаем с французами усовершенствование с технической точки зрения отправки систем ПВО на основе совместных технологий между Римом и Парижем", - сказал Таяни.

Детали

Комментируя звонок советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, где тот якобы попросил ускорить отправку военной помощи Киеву, глава МИД Италии сказал, что "переговоры с Вашингтоном идут постоянно и нормально, мы - важный собеседник, но об оружии речь не шла".

Дополнение

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что поддерживает Украину в ее защите от российской агрессии, а ее страна готова выступить гарантом мирного соглашения.