Италия дорабатывает новый пакет оборонной помощи Украине, обсуждает с Францией вопрос ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Правительство Италии дорабатывает шестой пакет оборонной помощи Украине. Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью Il Corriere della Sera, пишет УНН.
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"Шестой оборонный пакет еще предстоит доработать, как ожидается, предварительной отправки информации в парламент не будет. Мы также обсуждаем с французами усовершенствование с технической точки зрения отправки систем ПВО на основе совместных технологий между Римом и Парижем", - сказал Таяни.
Детали
Комментируя звонок советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, где тот якобы попросил ускорить отправку военной помощи Киеву, глава МИД Италии сказал, что "переговоры с Вашингтоном идут постоянно и нормально, мы - важный собеседник, но об оружии речь не шла".
Дополнение
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что поддерживает Украину в ее защите от российской агрессии, а ее страна готова выступить гарантом мирного соглашения.