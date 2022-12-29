Італія готова стати гарантом мирної угоди щодо України - прем'єр Мелоні

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"Я підтримую все, що можна зробити для миру, але цього неможливо досягти, просто вимагаючи цього. Нам потрібно продовжувати працювати у цьому напрямку... Тому я сказала Зеленському, що Італія готова стати гарантом можливої мирної угоди та готова сприяти цьому процесу", - сказала прем'єр.

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Крім цього, Мелоні висловила намір відвідати Київ до кінця лютого 2023 року.

"Я думаю, що я поїду до Києва до кінця лютого. Тому що я вважаю, що 24 лютого, рік після початку повномасштабної війни в Україні, - це дата, до якої, на мою думку, можуть бути зроблені деякі ініціативи", - зазначила вона.

Також Мелоні зазначила, що необхідно докласти зусиль, аби "отримувати сигнали від обох сторін", але наразі "немає великих сигналів від росії". Вона висловила сподівання, що кремль "усвідомить величезну помилку", яку робить, а доти необхідно продовжити підтримку України.

Додамо

Під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським 27 грудня премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила свій намір приїхати до Києва та запросила його приїхати до Риму.

Нагадаємо

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен підтримав українську пропозицію щодо проведення мирного саміту.