Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине - премьер Мэлони

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"Я поддерживаю все, что можно сделать для мира, но этого невозможно добиться, просто требуя этого. Нам нужно продолжать работать в этом направлении... Поэтому я сказала Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения и готова содействовать этому процессу", - сказала премьер.

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Кроме этого, Мелони выразила намерение посетить Киев до конца февраля 2023 года.

"Я думаю, что я поеду в Киев до конца февраля. Потому что я считаю, что 24 февраля, год после начала полномасштабной войны в Украине, - это дата, к которой, по моему мнению, могут быть сделаны некоторые инициативы" , – отметила она.

Также Мэлони отметила, что необходимо приложить усилия, чтобы "получать сигналы от обеих сторон", но пока "нет больших сигналов от россии". Она выразила надежду, что кремль "осознает огромную ошибку", которую совершает, а до этого необходимо продолжить поддержку Украины.

Добавим

Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 декабря премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила свое намерение приехать в Киев и пригласила его приехать в Рим.

Напомним

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген поддержал украинское предложение о проведении мирного саммита.