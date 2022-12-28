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Глава Мюнхенської конференції з безпеки підтримав ідею українського мирного саміту

Глава Мюнхенської конференції з безпеки підтримав ідею українського мирного саміту

Київ • УНН

 • 259614 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен підтримав українську пропозицію щодо проведення мирного саміту. Про це він повідомив у ефірі Deutschlandfunk, пише УНН.

Цитата

"Це добре, що є спроби знайти дипломатичне рішення щодо того зла, яке здійснив путін, порушивши міжнародне право, Статут ООН, Загальну декларацію прав людини, тобто те, що є основою нашого світового порядку. І це абсолютно правильно, що ООН знову залучають до гри. І ми повинні спробувати все, щоб рухатися далі", - зазначив Гойсґен.

Деталі

Він додав, що попри те, що мирний саміт "можливо провести лише за підтримки росії, це не означає, що ООН нічого не може зробити". Він навів приклад укладеної генеральним секретарем Організації Антоніу Гутеррішем "зернової угоди", обміну полонених за підтримки ООН, гуманітарної допомоги, наданої Україні.

"Я вважаю, що Гутерреш може зробити навіть більше, а саме він може спробувати посилити розуміння в ООН за межами кола європейців і американців, що це не конфлікт між Сходом і Заходом. Але тут росія намагається розсікти основи міжнародного порядку. Це стосується того факту, що багато країн ще трохи залишаються осторонь щодо вчинків росії. Тиск на світовий порядок повертається, в Нью-Йорку, безумовно, є певний тиск", - зауважив Гойсґен.

Крім цього, глава конференції зазначив, що у росії продовжують повторювати тези, які лунали з початку повномасштабного вторгнення - Україна "повинна капітулювати", провести "демілітаризацію" на своїй території, що є неприпустими вимогами для Києва. Гойсґен повідомив, що не спостерігає з боку країни-агресора бажання відмовитися від своєї позиції.

"На жаль, ми повинні визнати, що українське військове розгортання поки що було найсильнішим засобом. Україна показала межі російської армії і зуміла відкинути росію... Водночас я вважаю, що треба намагатися посилити дипломатичний тиск на росію, щоб не було так, як минулого року", - підсумував він.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна найближчими місяцями, до кінця лютого, має намір провести "мирний саміт" в ООН, яким хоче покласти край війні, яку розв'язала росія.

Як пише AP, ООН дала обережну відповідь щодо "мирного саміту", запропонованого Україною за посередництва Генсека ООН Антоніу Гутерреша.

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