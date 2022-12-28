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Глава Мюнхенской конференции по безопасности поддержал идею украинского мирного саммита

Глава Мюнхенской конференции по безопасности поддержал идею украинского мирного саммита

Киев • УНН

 • 259613 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген поддержал украинское предложение о проведении мирного саммита. Об этом он сообщил в эфире Deutschlandfunk, пишет УНН.

Цитата

"Это хорошо, что есть попытки найти дипломатическое решение относительно того зла, которое совершил путин, нарушив международное право, Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, то есть то, что является основой нашего мирового порядка. И это совершенно правильно, что ООН снова привлекают к игре. И мы должны попробовать все, чтобы двигаться дальше", - отметил Гойсген.

Детали

Он добавил, что, несмотря на то, что мирный саммит "возможно провести только при поддержке россии, это не значит, что ООН ничего не может сделать". Он привел пример заключенного генеральным секретарем Организации Антониу Гутерришем "зернового соглашения", обмена пленных при поддержке ООН, гуманитарной помощи, предоставленной Украине.

"Я считаю, что Гутерриш может сделать даже больше, а именно он может попытаться усилить понимание в ООН за пределами круга европейцев и американцев, что это не конфликт между Востоком и Западом. Но здесь россия пытается рассечь основы международного порядка. Это касается того факта, что многие страны еще немного остаются в стороне от поступков россии. Давление на мировой порядок возвращается, в Нью-Йорке, безусловно, есть определенное давление", - отметил Гойсген.

Кроме этого, глава конференции отметил, что в россии продолжают повторять тезисы, которые звучали с начала полномасштабного вторжения – Украина "должна капитулировать", провести "демилитаризацию" на своей территории, что является недопустимыми требованиями для Киева. Гойсген сообщил, что не наблюдает со стороны страны-агрессора желания отказаться от своей позиции.

"К сожалению, мы должны признать, что украинское военное развертывание пока было сильнейшим средством. Украина показала границы российской армии и сумела отбросить россию... В то же время я считаю, что нужно пытаться усилить дипломатическое давление на россию, чтобы не было так, как в прошлом году", - подытожил он.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в ближайшие месяцы, до конца февраля, намерена провести "мирный саммит" в ООН, которым хочет положить конец войне, которую развязала россия.

Как пишет AP, ООН дала осторожный ответ относительно "мирного саммита", предложенного Украиной при посредничестве Генсека ООН Антониу Гутерриша.

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