ООН дала обережну відповідь щодо "мирного саміту" за посередництва Гутерреша

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його уряд хоче провести "мирний саміт" в ООН протягом двох місяців за участю Генсека Антоніу Гутерреша як посередника.

"ООН дала дуже обережну відповідь", - зазначає видання.

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"Як неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може виступати посередником лише в тому випадку, якщо всі сторони хочуть, щоб він виступив посередником", - заявила в понеділок заступник офіційного представника ООН Флоренсія Сото Ніно-Мартінес.

Доповнення

У кремлі прокоментували "мирний саміт" в ООН, який запропонувала Україна.