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ООН дала обережну відповідь щодо "мирного саміту" за посередництва Гутерреша

ООН дала обережну відповідь щодо "мирного саміту" за посередництва Гутерреша

Київ • УНН

 • 382935 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. ООН дала обережну відповідь щодо "мирного саміту", запропонованого Україною за посередництва Генсека ООН Антоніу Гутерреша, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його уряд хоче провести "мирний саміт" в ООН протягом двох місяців за участю Генсека Антоніу Гутерреша як посередника.

"ООН дала дуже обережну відповідь", - зазначає видання.

Цитата

"Як неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може виступати посередником лише в тому випадку, якщо всі сторони хочуть, щоб він виступив посередником", - заявила в понеділок заступник офіційного представника ООН Флоренсія Сото Ніно-Мартінес.

Доповнення

У кремлі прокоментували "мирний саміт" в ООН, який запропонувала Україна.

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