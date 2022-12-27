ООН дала обережну відповідь щодо "мирного саміту" за посередництва Гутерреша
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. ООН дала обережну відповідь щодо "мирного саміту", запропонованого Україною за посередництва Генсека ООН Антоніу Гутерреша, повідомляє AP, пише УНН.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його уряд хоче провести "мирний саміт" в ООН протягом двох місяців за участю Генсека Антоніу Гутерреша як посередника.
"ООН дала дуже обережну відповідь", - зазначає видання.
Цитата
"Як неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може виступати посередником лише в тому випадку, якщо всі сторони хочуть, щоб він виступив посередником", - заявила в понеділок заступник офіційного представника ООН Флоренсія Сото Ніно-Мартінес.
Доповнення
У кремлі прокоментували "мирний саміт" в ООН, який запропонувала Україна.