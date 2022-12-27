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ООН дала осторожный ответ относительно "мирного саммита" при посредничестве Гутерриша

Киев • УНН

 • 382934 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. ООН дала осторожный ответ на "мирный саммит", предложенный Украиной при посредничестве Генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его правительство хочет провести "мирный саммит" в ООН в течение двух месяцев с участием Генсека Антониу Гутерриша в качестве посредника.

"ООН дала очень осторожный ответ", – отмечает издание.

Цитата

"Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может выступать посредником лишь в том случае, если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", – заявила в понедельник заместитель официального представителя ООН Флоренсия Сото Нино-Мартинес.

Дополнение

В кремле прокомментировали "мирный саммит" в ООН, который предложила Украина.

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