Мелоні запросила Зеленського до Риму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила свій намір приїхати до Києва та запросила його приїхати до Риму. Про це йдеться на сайті Уряду Італії, передає УНН.
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“Прем’єр-міністерка підтвердила намір поїхати до Києва та запросила президента Зеленського відвідати Рим. Мелоні наголосила на повній підтримці Києва з боку уряду Італії в політичній, військовій, економічній та гуманітарній сферах, у відновленні енергетичної інфраструктури та майбутній відбудові України”, — йдеться в повідомленні.
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