Мелоні запросила Зеленського до Риму

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила свій намір приїхати до Києва та запросила його приїхати до Риму. Про це йдеться на сайті Уряду Італії, передає УНН.