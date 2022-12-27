Мелони пригласила Зеленского в Рим

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Италии Джорджия Мэлони подтвердила свое намерение приехать в Киев и пригласила его приехать в Рим. Об этом говорится на сайте Правительства Италии, передает УНН.