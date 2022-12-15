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Італія та Франція готові поставити в Україну ЗРК SAMP/T Mamba

Італія та Франція готові поставити в Україну ЗРК SAMP/T Mamba

Київ • УНН

 • 756444 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Італія та Франція готові поставити Україні системи ЗРК SAMP/T Mamba, йдеться у заяві французького посла, інформує УНН.

Цитата

"Франція та Італія нададуть Україні засоби ППО, які вона просить. Це дуже наполегливе прохання, яке зробив президент Зеленський, та італійці підтвердили нам, що вони готові його надати", - йдеться в заяві надзвичайного і повноважного посла Франції Етьєн де Понсена.

Додамо

На заході 9 листопада Понсен зазначив, що Україна також запросила іншу військову техніку, у тому числі танки "Леклерк", за його словами з таких питань "діалог відбувається безпосередньо між двома президентами".

Зенітно-ракетні комплекси SAMP/T були розроблені компаніями Thales Group та MBDA France та MBDA Italy.

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