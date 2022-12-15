Італія та Франція готові поставити в Україну ЗРК SAMP/T Mamba
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Італія та Франція готові поставити Україні системи ЗРК SAMP/T Mamba, йдеться у заяві французького посла, інформує УНН.
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"Франція та Італія нададуть Україні засоби ППО, які вона просить. Це дуже наполегливе прохання, яке зробив президент Зеленський, та італійці підтвердили нам, що вони готові його надати", - йдеться в заяві надзвичайного і повноважного посла Франції Етьєн де Понсена.
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На заході 9 листопада Понсен зазначив, що Україна також запросила іншу військову техніку, у тому числі танки "Леклерк", за його словами з таких питань "діалог відбувається безпосередньо між двома президентами".
Зенітно-ракетні комплекси SAMP/T були розроблені компаніями Thales Group та MBDA France та MBDA Italy.