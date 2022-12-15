Италия и Франция готовы поставить в Украину ЗРК SAMP/T Mamba
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Италия и Франция готовы поставить Украине системы ЗРК SAMP/T Mamba, говорится в заявлении французского посла, сообщает УНН.
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"Франция и Италия предоставят Украине средства ПВО, которые она просит. Это очень упорная просьба, которую сделал президент Зеленский, и итальянцы подтвердили нам, что они готовы ее предоставить", - говорится в заявлении чрезвычайного и полномочного посла Франции Этьена де Понсена.
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На мероприятии 9 ноября Понсен отметил, что Украина также запросила другую военную технику, в том числе танки "Леклерк", по его словам, по таким вопросам "диалог происходит непосредственно между двумя президентами".
Зенитно-ракетные комплексы SAMP/T разработаны компаниями Thales Group и MBDA France и MBDA Italy.