Италия одобрит новую военную помощь Украине не раньше февраля - СМИ

Детали

Как сообщается, запрос на поставку оружия премьер-министр Италии Джорджа Мелони получила лично от Президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на то, что Вашингтон несколько дней назад "настаивал на отправке оружия", отсутствует соответствующее решение, пишет издание. Вероятно, оно будет принято не раньше февраля, отмечает издание. По данным источников, итальянское правительство решит, какое количество и какое именно вооружение отправлять Киеву в конце января.

Как отмечается, речь идет о возможной отправке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T и управляемых ракет Aspide. Мэлони надеется на решение до 24 февраля, пишет издание.

Как пишет La Republicca, задержать принятие решения могут заместитель премьера Маттео Сальвини от партии "Lega per Salvini Premier" и Сильвио Берлускони от "Вперед, Италия", которые скептически относятся к военной поддержке Киева и призывают замедлить поток оружия. Однако некоторые из чиновников отрицают этот тезис, отмечая, что никакого сопротивления со стороны партий нет.

Напомним

Глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью местному изданию заявил, что правительство Италии дорабатывает шестой пакет оборонной помощи Украине.