Украина и Италия начнут новое двустороннее энергетическое партнерство - Галущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Украина и Италия планируют начать новое двустороннее энергетическое партнерство, которое будет способствовать воплощению современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины. Об этом договорились министр энергетики Украины Герман Галущенко с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Пичетто Фратином, передает УНН.
Детали
Герман Галущенко сообщил, что Правительство Италии выделило 10 млн евро для помощи Украине.
В свою очередь, Пичетто Фратин заверил, что его страна будет и в дальнейшем поддерживать Украину, учитывая вопросы восстановления и послевоенного восстановления.
"В частности, итальянская сторона выразила готовность к сотрудничеству в проектах по декарбонизации, устойчивому развитию и энергоэффективности", — говорится в сообщении.
Во время встречи министры также обсудили инициативу по подписанию меморандума о сотрудничестве для усиления взаимодействия обоих министерств в достижении целей климатической нейтральности и воплощении проектов устойчивого развития.
Напомним
Как ранее сообщал УНН, итальянское правительство одобрит новый пакет военной помощи не ранее, чем в феврале. Как сообщается, запрос на поставку оружия премьер-министр Италии Джорджа Мелони получила лично от Президента Украины Владимира Зеленского.