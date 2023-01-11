Украина и Италия начнут новое двустороннее энергетическое партнерство - Галущенко

Детали

Герман Галущенко сообщил, что Правительство Италии выделило 10 млн евро для помощи Украине.

В свою очередь, Пичетто Фратин заверил, что его страна будет и в дальнейшем поддерживать Украину, учитывая вопросы восстановления и послевоенного восстановления.

"В частности, итальянская сторона выразила готовность к сотрудничеству в проектах по декарбонизации, устойчивому развитию и энергоэффективности", — говорится в сообщении.

Во время встречи министры также обсудили инициативу по подписанию меморандума о сотрудничестве для усиления взаимодействия обоих министерств в достижении целей климатической нейтральности и воплощении проектов устойчивого развития.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, итальянское правительство одобрит новый пакет военной помощи не ранее, чем в феврале. Как сообщается, запрос на поставку оружия премьер-министр Италии Джорджа Мелони получила лично от Президента Украины Владимира Зеленского.