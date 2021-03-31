С 1 апреля Болгария ослабляет карантин

Детали

С 1 апреля театры смогут вновь открыть двери зрителям на 30 процентов мест. Рестораны и бары снова смогут принимать посетителей.

Ночные клубы, ТЦ и крупные магазины пока оставаться закрытыми. Возвращение детей в детские сады предполагается с 5 апреля, а школьникам возвращения к классам позволят с 12 апреля.

Для университетов действующие ограничения будут действовать до 12 апреля.

По данным ВОЗ, в Болгарии зарегистрировано 338 426 случаев инфицирования коронавирусом, в частности 13 068 летальных.

Напомним

Санитарные власти Болгарии ввели ограничения в связи с резким ростом числа инфицированных в стране. Министр здравоохранения Костадин Ангелов сообщил, что общий карантин вводится с 22 марта на 10 дней.