С 1 апреля Болгария ослабляет карантин

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52832 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73676 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110280 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145810 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196035 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193642 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279987 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328286 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157899 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143179 просмотра

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С 1 апреля Болгария ослабляет карантин

С 1 апреля Болгария ослабляет карантин

Киев  •  УНН

 • 13573 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Правительство Болгарии приняло решение с 1 апреля частично ослабить карантин, вступивший в силу 22 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Novinite.

Детали

С 1 апреля театры смогут вновь открыть двери зрителям на 30 процентов мест. Рестораны и бары снова смогут принимать посетителей.

Ночные клубы, ТЦ и крупные магазины пока оставаться закрытыми. Возвращение детей в детские сады предполагается с 5 апреля, а школьникам возвращения к классам позволят с 12 апреля.

Для университетов действующие ограничения будут действовать до 12 апреля.

По данным ВОЗ, в Болгарии зарегистрировано 338 426 случаев инфицирования коронавирусом, в частности 13 068 летальных.

Напомним

Санитарные власти Болгарии ввели ограничения в связи с резким ростом числа инфицированных в стране. Министр здравоохранения Костадин Ангелов сообщил, что общий карантин вводится с 22 марта на 10 дней.

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