С 1 апреля Болгария ослабляет карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Правительство Болгарии приняло решение с 1 апреля частично ослабить карантин, вступивший в силу 22 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Novinite.
Детали
С 1 апреля театры смогут вновь открыть двери зрителям на 30 процентов мест. Рестораны и бары снова смогут принимать посетителей.
Ночные клубы, ТЦ и крупные магазины пока оставаться закрытыми. Возвращение детей в детские сады предполагается с 5 апреля, а школьникам возвращения к классам позволят с 12 апреля.
Для университетов действующие ограничения будут действовать до 12 апреля.
По данным ВОЗ, в Болгарии зарегистрировано 338 426 случаев инфицирования коронавирусом, в частности 13 068 летальных.
Напомним
Санитарные власти Болгарии ввели ограничения в связи с резким ростом числа инфицированных в стране. Министр здравоохранения Костадин Ангелов сообщил, что общий карантин вводится с 22 марта на 10 дней.