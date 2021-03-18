Через COVID-19 Болгарія запроваджує локдаун: країна четверта за смертністю у ЄС

Деталі

“Ситуація в країні продовжує погіршуватися, кількість хворих зростає, це змушує вводити обмежувальні заходи на національному рівні. Вони будуть введені на 10 днів з понеділка. Припиняється робота закладів громадського харчування, закриваються великі торгові центри. Припиняються суспільні заходи, спортивні, культурні та розважальні заходи. Припиняється робота театрів і кінотеатрів. Закриваються школи і дитячі сади, передбачаються й інші заходи. Обмежень на пересування громадян вводити не планується”, — сказав Ангелів.

Глава МОЗ зазначив, що в країні триває передвиборча кампанія з виборів депутатів 45-го Народного зібрання (парламенту) країни, які відбудуться 4 квітня, і закликав політиків не використовувати тему коронавірусу для політичних заяв. “Усі болгарські політики, які заявляють, що піклуються про виборців, не повинні перетворювати ковід в привід для політичних висловлювань. Обмежувальні заходи вводяться для забезпечення контролю над розвитком епідемії”, — підкреслив він.

Головний санітарний лікар Ангел Кунча уточнив, що за рівнем захворюваності Болгарія знаходиться в ЄС на дев’ятому місці, а за смертністю на четвертому місці.

Довідка

Болгарські медики виявили за останню добу 4 201 новий випадок зараження коронавірусом, що на 173 менше, ніж днем раніше. Загальна кількість хворих в країні досягла 291 769. За добу померли 136 пацієнтів з коронавірусом, кількість смертей досягла 11 715. В даний час на лікуванні в лікарнях перебувають 7 804 пацієнта, що є рекордним показником, 609 з них — у відділеннях інтенсивної терапії.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Болгарії 287 568 випадків захворювання, 11 579 людей загинули.