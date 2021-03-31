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З 1 квітня Болгарія послаблює карантин

З 1 квітня Болгарія послаблює карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Уряд Болгарії прийняв рішення з 1 квітня частково послабити карантинні обмеження, що набули чинності 22 березня. Про це пише УНН з посиланням на Novinite.

Деталі

З 1 квітня театри зможуть знову відкрити двері глядачам на 30 відсотків місць. Ресторани та бари знову зможуть приймати відвідувачів.

Нічні клуби, ТЦ та великі магазини поки залишатимуться зачиненими. Повернення дітей до дитячих садочків передбачається з 5 квітня, а школярам повернення до класів дозволять з 12 квітня.

Для університетів чинні обмеження діятимуть до 12 квітня.

За даними ВООЗ, у Болгарії зареєстровано 338 426 випадків інфікування коронавірусом, зокрема 13,068 летальних.

Нагадаємо

Санітарна влада Болгарії ввела обмеження в зв’язку з різким зростанням кількості інфікованих у країні. Міністр охорони здоров’я Костадин Ангелов повідомив, що загальний карантин вводиться з 22 березня на 10 днів.

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