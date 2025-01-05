Южная Корея составит расшифровку записей разговоров с Boeing, после авиакатастрофы
Киев • УНН
Следователи Южной Кореи планируют расшифровать записи с бортового самописца самолета Jeju Air, потерпевшего крушение. Также найден один из двигателей Boeing 737-800, продолжается поиск второго.
Следователи планируют составить полную расшифровку с бортового самописца, изъятого из обломков самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в воскресенье в Южной Корее.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Следователи надеются в ближайшие дни составить полную расшифровку бортового самописца, найденного из обломков самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в воскресенье в Южной Корее, говорится в заявлении Министерства транспорта.
В министерстве заявили, что следователи нашли один из двух двигателей самолета и планируют найти второй. Они также намерены изучить хвост и шасси самолета на месте катастрофы.
Напомним,
И.о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок инициировал экстренную проверку безопасности всей системы авиаперевозок страны. Решение принято после катастрофы Boeing 737-8AS компании Jeju Air, в которой погибли 179 пассажиров.
Два российских самолета совершили аварийную посадку из-за отказа двигателей4 янв. 2025, 20:35 • 31036 просмотров