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Южная Корея составит расшифровку записей разговоров с Boeing, после авиакатастрофы

Южная Корея составит расшифровку записей разговоров с Boeing, после авиакатастрофы

Киев  •  УНН

 • 9704 просмотра

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Следователи Южной Кореи планируют расшифровать записи с бортового самописца самолета Jeju Air, потерпевшего крушение. Также найден один из двигателей Boeing 737-800, продолжается поиск второго.

Следователи планируют составить полную расшифровку с бортового самописца, изъятого из обломков самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в воскресенье в Южной Корее.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Следователи надеются в ближайшие дни составить полную расшифровку бортового самописца, найденного из обломков самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в воскресенье в Южной Корее, говорится в заявлении Министерства транспорта.

В министерстве заявили, что следователи нашли один из двух двигателей самолета и планируют найти второй. Они также намерены изучить хвост и шасси самолета на месте катастрофы.

Напомним,

И.о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок инициировал экстренную проверку безопасности всей системы авиаперевозок страны. Решение принято после катастрофы Boeing 737-8AS компании Jeju Air, в которой погибли 179 пассажиров.

Два российских самолета совершили аварийную посадку из-за отказа двигателей4 янв. 2025, 20:35 • 31036 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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