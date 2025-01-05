Південна Корея складе розшифровку записів розмов з Boeing, після авіакатастрофи
Київ • УНН
Слідчі Південної Кореї планують розшифрувати записи з бортового самописця літака Jeju Air, що зазнав катастрофи. Також знайдено один з двигунів Boeing 737-800, триває пошук другого.
Слідчі планують скласти повну розшифровку з бортового самописця, вилученого з уламків літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, що розбився в неділю в Південній Кореї.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Слідчі сподіваються найближчими днями скласти повну розшифровку бортового самописця, знайденого з уламків літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, що розбився в неділю в Південній Кореї, йдеться в заяві Міністерства транспорту.
У міністерстві заявили, що слідчі знайшли один з двох двигунів літака і планують знайти другий. Вони також мають намір вивчити хвіст і шасі літака на місці катастрофи.
Нагадаємо
В.о. президента Південної Кореї Чхве Сан Мок ініціював екстрену перевірку безпеки всієї системи авіаперевезень країни. Рішення прийнято після катастрофи Boeing 737-8AS компанії Jeju Air, в якій загинули 179 пасажирів.
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