Южная Корея планирует построить базу на Луне к 2045 году - Yonhap

Южная Корея собирается построить космическую базу на Луне к 2045 году – ее будут использовать ученые для исследований в нескольких направлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Корейское аэрокосмическое управление (KASA) представило новейшее видение космических исследований страны во время публичных слушаний в Национальном исследовательском фонде Кореи в центральном городе Тэджон.

Среди пяти основных миссий, которые были определены в дорожной карте – исследование низких околоземных орбит и микрогравитации, исследование Луны, а также миссии в области солнечной и космической науки.

Управление аэрокосмической отрасли заявило о планах развития технологий независимой посадки и мобильности – также там собираются использовать лунные ресурсы и строить инфраструктуру для экономической деятельности.

К 2040 году планируется разработать лунный посадочный аппарат следующего поколения для логистики. Это необходимо с целью создания лунной экономической базы к 2045 году.

KASA также предусматривает развертывание спутника наблюдения за Солнцем в так называемой точке Лагранжа L4, где гравитационные силы Солнца и Земли уравновешиваются. Это планируется осуществить до 2035 года.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что китайский грузовой космический корабль Tianzhou-9 успешно состыковался с орбитальной космической станцией Tiangong. Он доставил на орбиту Земли более 190 разновидностей еды и 23 партии материалов для научных экспериментов.