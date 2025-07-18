Південна Корея планує збудувати базу на Місяці до 2045 року - Yonhap
Київ • УНН
Південна Корея має намір збудувати космічну базу на Місяці до 2045 року для наукових досліджень. Корейське аерокосмічне управління (KASA) представило дорожню карту, що включає розробку місячного посадкового апарату до 2040 року та розгортання супутника спостереження за Сонцем до 2035 року.
Південна Корея збирається побудувати космічну базу на Місяці до 2045 року – її будуть використовувати вчені для досліджень у кількох напрямках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.
Деталі
Корейське аерокосмічне управління (KASA) представило новітнє бачення космічних досліджень країни під час публічних слухань у Національному дослідницькому фонді Кореї в центральному місті Теджон.
Серед п'яти основних місій, які були визначені у дорожній карті – дослідження низьких навколоземних орбіт і мікрогравітації, дослідження Місяця, а також місії в галузі сонячної і космічної науки.
Управління аерокосмічної галузі заявило про плани розвитку технологій незалежної посадки і мобільності – також там збираються використовувати місячні ресурси і будувати інфраструктуру для економічної діяльності.
До 2040 року планується розробити місячний посадковий апарат наступного покоління для логістики. Це необхідно з метою створення місячної економічної бази до 2045 року.
KASA також передбачає розгортання супутника спостереження за Сонцем у так званій точці Лагранжа L4, де гравітаційні сили Сонця і Землі врівноважуються. Це планується здійснити до 2035 року.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що китайський вантажний космічний корабель Tianzhou-9 успішно зістикувався з орбітальною космічною станцією Tiangong. Він доставив на орбіту Землі понад 190 різновидів їжі та 23 партії матеріалів для наукових експериментів.