Південна Корея планує збудувати базу на Місяці до 2045 року - Yonhap

Південна Корея збирається побудувати космічну базу на Місяці до 2045 року – її будуть використовувати вчені для досліджень у кількох напрямках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.

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Корейське аерокосмічне управління (KASA) представило новітнє бачення космічних досліджень країни під час публічних слухань у Національному дослідницькому фонді Кореї в центральному місті Теджон.

Серед п'яти основних місій, які були визначені у дорожній карті – дослідження низьких навколоземних орбіт і мікрогравітації, дослідження Місяця, а також місії в галузі сонячної і космічної науки.

Управління аерокосмічної галузі заявило про плани розвитку технологій незалежної посадки і мобільності – також там збираються використовувати місячні ресурси і будувати інфраструктуру для економічної діяльності.

До 2040 року планується розробити місячний посадковий апарат наступного покоління для логістики. Це необхідно з метою створення місячної економічної бази до 2045 року.

KASA також передбачає розгортання супутника спостереження за Сонцем у так званій точці Лагранжа L4, де гравітаційні сили Сонця і Землі врівноважуються. Це планується здійснити до 2035 року.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що китайський вантажний космічний корабель Tianzhou-9 успішно зістикувався з орбітальною космічною станцією Tiangong. Він доставив на орбіту Землі понад 190 різновидів їжі та 23 партії матеріалів для наукових експериментів.