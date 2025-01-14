Южная Корея готова принять северокорейских солдат, захваченных в плен Украиной

Южнокорейское правительство планирует провести консультации с Украиной о доставке северокорейских солдат, захваченных Украиной, на Юг. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Чже Вонг, передает УНН со ссылкой на Yonhap.

"Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами согласно Конституции, (правительство) планирует провести переговоры с Украиной, если они попросят о дезертирстве в Южную Корею", — сказал представитель.

Конституция Южной Кореи определяет весь Корейский полуостров как свою территорию, фактически признавая всех жителей полуострова своими гражданами.

Однако представитель министерства заявил, что ни один из двух захваченных солдат не выражал намерения перебежать на Юг, добавив, что соответствующие южнокорейские власти в настоящее время находятся на связи с Украиной по вопросам, касающимся их.

Добавим

В воскресенье южнокорейское разведывательное агентство подтвердило захват Украиной двух северокорейских солдат на прошлой неделе и пообещало тесно сотрудничать со своими украинскими коллегами для продолжения обмена соответствующей информацией.

По оценкам, Северная Корея отправила около 11 000 солдат для поддержки россии в ее войне против Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что двое северокорейских солдат были захвачены Украиной в Курской области.

На видео, которое позже опубликовал Зеленский, один из северокорейских солдат спрашивает, все ли украинцы хорошие люди, и после того, как переводчик ответил утвердительно, говорит: "Я хочу здесь жить".