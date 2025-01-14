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Південна Корея готова прийняти північнокорейських солдатів, захоплених у полон Україною

Південна Корея готова прийняти північнокорейських солдатів, захоплених у полон Україною

Київ • УНН

 • 29496 перегляди

Уряд Південної Кореї планує обговорити з Україною можливість передачі двох захоплених північнокорейських солдатів. За конституцією РК усі жителі Корейського півострова вважаються громадянами Південної Кореї.

Південнокорейський уряд планує провести консультації з Україною щодо доставки північнокорейських солдатів, захоплених Україною, на Південь. Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ Південної Кореї Лі Чже Вонг, передає УНН з посиланням на Yonhap.

"Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з Конституцією, (уряд) планує провести переговори з Україною, якщо вони попросять про дезертирство до Південної Кореї", - сказав представник.

Конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів як свою територію, фактично визнаючи всіх жителів півострова своїми громадянами.

Однак представник міністерства заявив, що жоден із двох захоплених солдатів не висловлював наміру перебігти на Південь, додавши, що відповідна південнокорейська влада наразі перебуває на зв'язку з Україною щодо питань, які їх стосуються.

Додамо

У неділю південнокорейське розвідувальне агентство підтвердило захоплення Україною двох північнокорейських солдатів минулого тижня і пообіцяло тісно співпрацювати зі своїми українськими колегами для продовження обміну відповідною інформацією.

За оцінками, Північна Корея відправила близько 11 000 солдатів для підтримки росії в її війні проти України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що двоє північнокорейських солдатів були захоплені Україною в Курській області.

На відео, яке пізніше опублікував Зеленський, один із північнокорейських солдатів запитує, чи всі українці хороші люди, і після того, як перекладач відповів ствердно, каже: "Я хочу тут жити".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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