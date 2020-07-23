Юбилейную сессию Генассамблеи ООН из-за пандемии решили провести в новом формате
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Нью-Йорке 15 сентября официально откроется 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, но из-за пандемии COVID-19 она будет проведена в новом формате. Об этом сообщает центр новостей ООН, передает УНН.
"Пандемия не приведет к отмене юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Делегаты, как и планировали, торжественно отметят день рождения Организации Объединенных Наций, проведут совместные дебаты и еще несколько важных встреч высокого уровня. Но формат традиционной осенней недели высокого уровня в Нью-Йорке будет изменен - лидеры стран, как исключение в этом году, смогут прислать записанные видеовыступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежегодные общие прения начнутся 22 сентября. По традиции их откроет Бразилия, а за ней будет выступление США. Обычно на эту неделю в Нью-Йорк прилетают главы государств и правительств.
"Генеральная Ассамблея приняла решение, в котором в виде исключения предлагается государствам присылать заранее записанные видеовыступления. Эти выступления будут транслироваться в зале заседаний в соответствии со списком выступающих и правилами процедуры. Число делегатов от государств, находящихся непосредственно в зале Генеральной Ассамблеи, будет ограничено", - сообщили в центре новостей ООН.
Добавляется, что накануне дебатов, 21 сентября, в таком же формате состоится заседание высокого уровня, посвященное 75-летию ООН.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро четверга, общее количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составляет более 15 млн человек, умерли более 622 тыс. человек, выздоровели более 8,6 млн больных. США, Бразилия и Индия остаются странами с наибольшим распространением коронавируса.