Ювілейну сесію Генасамблеї ООН через пандемію вирішили провести у новому форматі

"Пандемія не призведе до скасування ювілейної сесії Генеральної Асамблеї ООН. Делегати, як і планували, урочисто відзначать день народження Організації Об'єднаних Націй, проведуть спільні дебати і ще кілька важливих зустрічей високого рівня. Але формат традиційної осінньої неділі високого рівня у Нью-Йорку буде змінено – лідери країн, як виняток у цьому році, зможуть надіслати записані відеовиступи", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щорічні загальні дебати розпочнуться 22 вересня. За традицією їх відкриє Бразилія, а за нею буде виступ США. Зазвичай на цей тиждень у Нью-Йорк прилітають глави держав і урядів.

"Генеральна Асамблея прийняла рішення, в якому, як виняток, пропонується державам надсилати заздалегідь записані відеовиступи. Ці виступи транслюватимуться в залі засідань відповідно до списку виступаючих і правилами процедури. Число делегатів від держав, що знаходяться безпосередньо у залі Генеральної Асамблеї, буде обмежена", – повідомили у центрі новин ООН.

Додається, що напередодні дебатів, 21 вересня, у такому ж форматі відбудеться засідання високого рівня, присвячене 75-річчю ООН.

Як повідомлялося в УНН, станом на ранок четверга, загальна кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у світі складає понад 15 млн осіб, померли понад 622 тис. людей, одужали понад 8,6 млн хворих. США, Бразилія і Індія залишаються країнами з найбільшим поширенням коронавірусу.