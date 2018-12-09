"Ювентус" повторил рекорд топ-чемпионатов по набранным очкам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Матчем туринского "Ювентуса" и миланского "Интера" на арене "Альянц" стартовал 15 тура итальянской Серии А, передает корреспондент УНН.
В первом тайме стоит отметить момент Икарди. Бомбардиру не хватило немного, чтобы открыть счет. Его попытка ознаменовалась попаданием мяча в штангу. Единственное взятие ворот состоялось во второй половине. Канселу верховой передачей нашел Манджукича. Хорват удачно сыграл на дальней штанге ворот "нерадзурри" - 1:0.
Заметим, набравший 43 очка после 15 туров туринцы повторили рекордный показатель по набранным очкам среди клубов топ-5 европейских чемпионатов. Ранее подобного результата достигали "Барселона" (2012/2013), "Манчестер Сити" (2017/2018) и "ПСЖ" (2018/2019).