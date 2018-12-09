"Ювентус" повторив рекорд топ-чемпіонатів за набраними очками
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Матчем туринського "Ювентуса" та міланського "Інтера" на арені "Альянц" стартував 15 туру італійської Серії А, передає кореспондент УНН.
У першому таймі варто відзначити момент Мауро Ікарді. Бомбардиру не вистачило трохи аби відкрити рахунок. Його спроба ознаменувалася потраплянням м'яча у стійку. Єдине взяття воріт відбулося у другій половині. Канселу верховою передачею знайшов Манджукіча. Хорват вдало зіграв на дальній стійці воріт "нерадзуррі" – 1:0.
Зауважимо, що набрав 43 очки після 15 турів туринці повторили рекордний показник за набраними очками серед клубів топ-5 європейських чемпіонатів. Раніше подібного результату досягали "Барселона" (2012/2013), "Манчестер Сіті" (2017/2018) і "ПСЖ" (2018/2019).