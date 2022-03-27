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​​Ювенальные прокуроры: 139 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии рф

Киев • УНН

 • 113149 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Офис Генерального прокурора сообщил, что в результате вооруженной агрессии рф в Украине погибли 139 детей. Об этом информирует УНН.

​​Ювенальные прокуроры: 139 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии рф

Детали

По состоянию на утро 27 марта 2022 года 139 детей погибли и более 205 ранены из-за вооруженной агрессии российской федерации. Больше всего пострадало детей в таких областях:

Киевской - 65
Харьковской - 45
Донецкой - 53
Черниговской - 38
Николаевской - 29
Луганской - 25
Запорожской - 19
Херсонской - 21
м. Киев - 16
Житомирской - 15
Сумской - 14

25 марта 2022 года военнослужащими вс рф, с применением тяжелой артиллерии было обстреляно с. Великая Александровка, Бериславского района, Херсонской области. В результате обстрела погиб 4-летний ребенок.

26 марта 2022 года двое детей получили ранения из-за обстрела оккупантами г. Мелитополя Запорожской области.

26 марта 2022 года военнослужащие Российской Федерации открыли огонь по городу Боярка в Киевской области, в результате чего ребенок получил ранения.

Ежедневные бомбардировки и обстрелы привели к повреждениям 733 учебных заведений. 74 Из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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