Ювенальные прокуроры: 139 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Офис Генерального прокурора сообщил, что в результате вооруженной агрессии рф в Украине погибли 139 детей. Об этом информирует УНН.
Детали
По состоянию на утро 27 марта 2022 года 139 детей погибли и более 205 ранены из-за вооруженной агрессии российской федерации. Больше всего пострадало детей в таких областях:
Киевской - 65
Харьковской - 45
Донецкой - 53
Черниговской - 38
Николаевской - 29
Луганской - 25
Запорожской - 19
Херсонской - 21
м. Киев - 16
Житомирской - 15
Сумской - 14
25 марта 2022 года военнослужащими вс рф, с применением тяжелой артиллерии было обстреляно с. Великая Александровка, Бериславского района, Херсонской области. В результате обстрела погиб 4-летний ребенок.
26 марта 2022 года двое детей получили ранения из-за обстрела оккупантами г. Мелитополя Запорожской области.
26 марта 2022 года военнослужащие Российской Федерации открыли огонь по городу Боярка в Киевской области, в результате чего ребенок получил ранения.
Ежедневные бомбардировки и обстрелы привели к повреждениям 733 учебных заведений. 74 Из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.
Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.