Ювенальні прокурори: 139 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Офіс Генерального прокурора повідомив, що внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 139 дітей. Про це інформує УНН.
Деталі
Станом на ранок 27 березня 2022 року 139 дітей загинуло і більше 205 поранено через збройну агресію російської федерації. Найбільше постраждало дітей у таких областях:
Київській - 65
Харківській - 45
Донецькій - 53
Чернігівській - 38
Миколаївській - 29
Луганській - 25
Запорізькій - 19
Херсонській - 21
м. Київ - 16
Житомирській - 15
Сумській - 14
25 березня 2022 року військовослужбовцями зс рф, із застосуванням важкої артилерії було обстріляне с. Велика Олександрівка, Бериславського району, Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула 4-річна дитина.
26 березня 2022 року двоє дітей отримали поранення через обстріл окупантами м. Мелітополя Запорізької області.
26 березня 2022 року військовослужбовці Російської Федерації відкрили вогонь по місту Боярка в Київській області, внаслідок чого дитина отримала поранення.
Щоденні бомбардування та обстріли призвели до пошкоджень 733 закладів освіти. 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.
Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.