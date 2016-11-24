Ювелирный магазин ограбили на Полтавщине
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В городе Карловка группа лиц обокрала ювелирный магазин, сообщили в пресс-службе ГУНП в Полтавской области, пишет УНН-Центр.
Работники полиции установили, что неизвестный мужчина, незаметно открыл витрину прилавка и похитил 27 цепочек из золота, пока продавец обслуживала других клиентов.
Сумма материального ущерба устанавливается.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.