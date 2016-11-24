Ювелирный магазин ограбили на Полтавщине

Работники полиции установили, что неизвестный мужчина, незаметно открыл витрину прилавка и похитил 27 цепочек из золота, пока продавец обслуживала других клиентов.

Сумма материального ущерба устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.