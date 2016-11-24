Ювелірний магазин пограбували на Полтавщині

Працівники поліції встановили, що невідомий чоловік, непомітно відчинив вітрину прилавку і викрав 27 ланцюжків із золота, поки продавець обслуговувала інших клієнтів.

Сума матеріального збитку встановлюється.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.