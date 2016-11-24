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Ювелірний магазин пограбували на Полтавщині

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 24 листопада. УНН. У місті Карлівка група осіб обікрала ювелірний магазин, повідомили у прес-службі ГУНП у Полтавській області, пише УНН-Центр.

Ювелірний магазин пограбували на Полтавщині

Працівники поліції встановили, що невідомий чоловік, непомітно відчинив вітрину прилавку і викрав 27 ланцюжків із золота, поки продавець обслуговувала інших клієнтів.

Сума матеріального збитку встановлюється.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Українські Національні Новини

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