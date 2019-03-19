Юристы Тимошенко сделали все, чтобы в Украине не вернулись украденные Лазаренко деньги - Герасимов

"Я думаю, многие из вас уже читали заявления Юлии Владимировны Тимошенко о том, что якобы из окружения Лазаренко пытаются найти какой-то компромат против нее. Хотел бы сказать, что нет никаких потребностей извлекать из Лазаренко какой-то компромат на Тимошенко, потому что львиная доля коррупционных средств, которые арестованы и замороженные американским правосудием, - это либо взятки, которые платила Тимошенко Лазаренко, или результаты совместной коррупционной бизнес-деятельности Юлии Владимировны и Павла Ивановича ", - сказал председатель фракции.

Артур Герасимов напомнил, что, например, 86000000 долларов США было получено от компании "Сомали Интерпрайзес", которой в то время владела Юлия Тимошенко вместе со своим мужем. "А это уже более трети всех арестованных американскими правоохранителями средств", - добавил он.

Председатель фракции также напомнил, что украинская правоохранительная система делала все для того, чтобы как можно быстрее украденные Тимошенко-Лазаренко деньги вернулись в Украину и были использованы на нужды украинской армии, на помощь пенсионерам, помощь малоимущим.

"Но в течение последних месяцев, юристы и лоббисты Юлии Тимошенко сделали все для того, чтобы сорвать мировое соглашение Лазаренко с американским правосудием и задержать и отсрочить возврат этих миллионов долларов в Украине", - подчеркнул Артур Герасимов.

Он сказал, что в очередных заявлениях Тимошенко мы снова видим двойные стандарты со стороны Юлии Тимошенко.

"Ибо на публику, в телеэфирах, Юлия Тимошенко якобы заботится о малообеспеченных, а на самом деле требует от властей отменить индексацию и повышение пенсий, не выплачивать или отсрочить выплату субсидий, делает все для того, чтобы отсрочить возвращение в Украину украденных средств", - отметил народный депутат.

"Все это в итоге, - заключил Артур Герасимов, - приводит к одной простой вещи: к резкому росту недоверия Украинский этой кандидата в президенты. Люди ей просто не верят. И это мы видим во всех регионах Украины ".