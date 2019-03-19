Юристы Тимошенко сделали все, чтобы в Украине не вернулись украденные Лазаренко деньги - Герасимов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Юристы и лоббисты Юлии Тимошенко сделали все, чтобы в Украине не были возвращены украденные Павлом Лазаренко деньги. Об этом, в кулуарах Верховной Рады, заявил журналистам Председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщает УНН со ссылкой на сайт БПП.
"Я думаю, многие из вас уже читали заявления Юлии Владимировны Тимошенко о том, что якобы из окружения Лазаренко пытаются найти какой-то компромат против нее. Хотел бы сказать, что нет никаких потребностей извлекать из Лазаренко какой-то компромат на Тимошенко, потому что львиная доля коррупционных средств, которые арестованы и замороженные американским правосудием, - это либо взятки, которые платила Тимошенко Лазаренко, или результаты совместной коррупционной бизнес-деятельности Юлии Владимировны и Павла Ивановича ", - сказал председатель фракции.
Артур Герасимов напомнил, что, например, 86000000 долларов США было получено от компании "Сомали Интерпрайзес", которой в то время владела Юлия Тимошенко вместе со своим мужем. "А это уже более трети всех арестованных американскими правоохранителями средств", - добавил он.
Председатель фракции также напомнил, что украинская правоохранительная система делала все для того, чтобы как можно быстрее украденные Тимошенко-Лазаренко деньги вернулись в Украину и были использованы на нужды украинской армии, на помощь пенсионерам, помощь малоимущим.
"Но в течение последних месяцев, юристы и лоббисты Юлии Тимошенко сделали все для того, чтобы сорвать мировое соглашение Лазаренко с американским правосудием и задержать и отсрочить возврат этих миллионов долларов в Украине", - подчеркнул Артур Герасимов.
Он сказал, что в очередных заявлениях Тимошенко мы снова видим двойные стандарты со стороны Юлии Тимошенко.
"Ибо на публику, в телеэфирах, Юлия Тимошенко якобы заботится о малообеспеченных, а на самом деле требует от властей отменить индексацию и повышение пенсий, не выплачивать или отсрочить выплату субсидий, делает все для того, чтобы отсрочить возвращение в Украину украденных средств", - отметил народный депутат.
"Все это в итоге, - заключил Артур Герасимов, - приводит к одной простой вещи: к резкому росту недоверия Украинский этой кандидата в президенты. Люди ей просто не верят. И это мы видим во всех регионах Украины ".