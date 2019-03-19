Юристи Тимошенко зробили все, щоб в Україну не повернулись вкрадені Лазаренком гроші – Герасимов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Юристи і лобісти Юлії Тимошенко зробили все, щоб в Україну не були повернені вкрадені Павлом Лазаренком гроші. Про це, в кулуарах Верховної Ради, заявив журналістам Голова фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов, повідомляє УНН з посиланням на сайт БПП.
“Я думаю, багато з вас вже читали заяви Юлії Володимирівни Тимошенко стосовно того, що нібито з оточення Лазаренка намагаються знайти якийсь компромат проти неї. Хотів би сказати, що немає жодних потреб витягувати з Лазаренка якийсь компромат на Тимошенко, бо левова частина корупційних коштів, які заарештовані і заморожені американським правосуддям, – це або хабарі, які платила Тимошенко Лазаренку, або результати спільної корупційної бізнес-діяльності Юлії Володимирівни та Павла Івановича”, – сказав Голова фракції.
Артур Герасимов нагадав, що, наприклад, 86 мільйонів доларів США було отримано від компанії “Сомалі Інтерпрайзес”, якою на той час володіла Юлія Тимошенко разом зі своїм чоловіком. “А це вже більше ніж третина всіх заарештованих американськими правоохоронцями коштів”, – додав він.
Голова фракції також нагадав, що українська правоохоронна система робила все для того, щоб якнайшвидше вкрадені Тимошенко-Лазаренко гроші повернулися в Україну і були використані на потребу української армії, на допомогу пенсіонерам, на допомогу малозабезпеченим.
“Але протягом останніх місяців, юристи і лобісти Юлії Тимошенко зробили все для того, щоб зірвати мирову угоду Лазаренка з американським правосуддям і затримати і відтермінувати повернення цих мільйонів доларів в Україну”, – наголосив Артур Герасимов.
Він сказав, що у чергових заявах Тимошенко ми знову бачимо подвійні стандарти з боку Юлії Тимошенко.
“Бо на публіку, в телеефірах, Юлія Тимошенко нібито турбується про малозабезпечених, а насправді вимагає від влади скасувати індексацію і підвищення пенсій, не виплачувати чи відтермінувати виплату субсидій, робить все для того, щоб відтермінувати повернення в Україну вкрадених коштів”, – наголосив народний депутат.
“Все це у підсумку, – сказав на завершення Артур Герасимов, – призводить до однієї простої речі: до різкого зростання недовіри українців до цієї кандидатки в Президенти. Люди їй просто не вірять. І це ми бачимо в усіх регіонах України”.