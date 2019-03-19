Юристи Тимошенко зробили все, щоб в Україну не повернулись вкрадені Лазаренком гроші – Герасимов

КИЇВ. 19 березня. УНН. Юристи і лобісти Юлії Тимошенко зробили все, щоб в Україну не були повернені вкрадені Павлом Лазаренком гроші. Про це, в кулуарах Верховної Ради, заявив журналістам Голова фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов, повідомляє УНН з посиланням на сайт БПП.