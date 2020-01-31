Юристы рассказали о процедуре рассмотрения сообщений Украины в Международном уголовном суде

"Все предыдущие шесть информационных сообщений подавались в Международный уголовный суд, они все опубликованы в ежегодных отчетах прокурора МКС, что является подтверждением того, что прокурор МКС их принял и предварительно изучает. Работа МКС и офиса прокурора МКС разделена на следующие стадии, как: предварительное изучение, официальное расследование и, соответственно, судебное разбирательство. То есть, сейчас те сообщения, которые отправляла Украины - находятся на завершающей стадии предварительного изучения и сейчас решается вопрос комплементарности. То есть, следующий этап - это уже официальное расследование в отношении Российской Федерации о ситуации в Украине, в том числе связанной с оккупацией Крыма", - сказал Игорь Поночовный.

Юрист Регионального центра прав человека Виталий Набухотный отметил, что на стадии предварительного изучения Международный уголовный суд собирает сообщения и изучает их. Если на основании этих сообщений становится понятно, что смысл по этим направлениям заниматься - суд начинает стадии расследования. На этой стадии суд изучает запросы лучше или направляет запросы отправителю сообщений.

"Это было два сообщения, касающиеся украинских заключенных, сообщение, которое касалось выдворения на основании решений оккупационных судов за нарушение миграционного законодательства, это было сообщение, которое касалось нарушения права собственности, сообщение, которое касалось незаконного призыва на территории Крыма и сообщения, которое касалось применения запрещенных методов ведения войны, речь идет об использовании живых щитов, для того, чтобы захватывать украинские военные части", - рассказал адвокат, эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский на вопрос о том, на какой стадии сейчас находятся шесть предыдущих отправленных сообщений к МКС.

Напомним, Украина направила седьмое сообщение в Международный суд через принудительное перемещение крымчан.