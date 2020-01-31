Юристи розповіли про процедуру розгляду повідомлень України у Міжнародному кримінальному суді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Робота Міжнародного кримінального суду поділена на три стадії: попереднє вивчення, офіційне розслідування і судовий розгляд повідомлень. Повідомлення, які Україна відправила до МКС – перебувають на завершальній стадії попереднього вивчення. Про це під час брифінгу стосовно передачі вже сьомого повідомлення до Міжнародного кримінального суду сказав прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний, передає кореспондент УНН.
"Всі попередні шість інформаційних повідомлень, які подавались до Міжнародного кримінального суду, вони всі опубліковані в щорічних звітах прокурора МКС, що є підтвердженням того, що прокурор МКС їх прийняв і попередньо вивчає. Робота МКС і офісу прокурора МКС поділена на такі стадії, як: попереднє вивчення, офіційне розслідування і, відповідно, судовий розгляд. Тобто, зараз ті повідомлення, які відправляла Україна – знаходяться на завершальній стадії попереднього вивчення і зараз вирішується питання комплементарності. Тобто, наступний етап – це вже офіційне розслідування стосовно Російської Федерації щодо ситуації в Україні, зокрема і пов’язаної з окупацією Криму", - сказав Ігор Поночовний.
Юрист Регіонального центру прав людини Віталій Набухотний зазначив, що на стадії попереднього вивчення Міжнародний кримінальний суд збирає повідомлення, вивчає їх. Якщо на підставі цих повідомлень стає зрозуміло, що є сенс по цим напрямкам займатись – суд починає стадію розслідування. На цій стадії суд вивчає запити краще чи надсилає запити відправнику повідомлень.
"Це було два повідомлення, які стосувались українських в’язнів, повідомлення, яке стосувалось видворень на підставі рішень окупаційних судів за порушення міграційного законодавства, це було повідомлення, яке стосувалось порушення права власності, повідомлення, яке стосувалось незаконного призову на території Криму і повідомлення, яке стосувалось застосування заборонених методів ведення війни, мова йде про використання живих щитів, для того, щоб захоплювати українські військові частини", - розповів адвокат, експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський на питання про те, на якій стадії зараз знаходяться шість попередніх відправлених повідомлень до МКС.
Нагадаємо, Україна надіслала сьоме повідомлення до Міжнародного суду через примусове переміщення кримчан.