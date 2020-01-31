Юристи розповіли про процедуру розгляду повідомлень України у Міжнародному кримінальному суді

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 3294 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 183270 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 136619 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 119183 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 126401 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 145243 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 146266 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230667 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217481 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187636 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
77%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 16111 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 18396 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 16556 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 15787 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 14532 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 183280 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 173580 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 292794 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 314942 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 396456 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 2144 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 3134 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 56803 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 39631 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 53898 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Юристи розповіли про процедуру розгляду повідомлень України у Міжнародному кримінальному суді

Київ • УНН

 • 12212 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Робота Міжнародного кримінального суду поділена на три стадії: попереднє вивчення, офіційне розслідування і судовий розгляд повідомлень. Повідомлення, які Україна відправила до МКС – перебувають на завершальній стадії попереднього вивчення. Про це під час брифінгу стосовно передачі вже сьомого повідомлення до Міжнародного кримінального суду сказав прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний, передає кореспондент УНН.

Юристи розповіли про процедуру розгляду повідомлень України у Міжнародному кримінальному суді

"Всі попередні шість інформаційних повідомлень, які подавались до Міжнародного кримінального суду, вони всі опубліковані в щорічних звітах прокурора МКС, що є підтвердженням того, що прокурор МКС їх прийняв і попередньо вивчає. Робота МКС і офісу прокурора МКС поділена на такі стадії, як: попереднє вивчення, офіційне розслідування і, відповідно, судовий розгляд. Тобто, зараз ті повідомлення, які відправляла Україна – знаходяться на завершальній стадії попереднього вивчення і зараз вирішується питання комплементарності. Тобто, наступний етап – це вже офіційне розслідування стосовно Російської Федерації щодо ситуації в Україні, зокрема і пов’язаної з окупацією Криму", - сказав Ігор Поночовний.

Юрист Регіонального центру прав людини Віталій Набухотний зазначив, що на стадії попереднього вивчення Міжнародний кримінальний суд збирає повідомлення, вивчає їх. Якщо на підставі цих повідомлень стає зрозуміло, що є сенс по цим напрямкам займатись – суд починає стадію розслідування. На цій стадії суд вивчає запити краще чи надсилає запити відправнику повідомлень.

"Це було два повідомлення, які стосувались українських в’язнів, повідомлення, яке стосувалось видворень на підставі рішень окупаційних судів за порушення міграційного законодавства, це було повідомлення, яке стосувалось порушення права власності, повідомлення, яке стосувалось незаконного призову на території Криму і повідомлення, яке стосувалось застосування заборонених методів ведення війни, мова йде про використання живих щитів, для того, щоб захоплювати українські військові частини", - розповів адвокат, експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський на питання про те, на якій стадії зараз знаходяться шість попередніх відправлених повідомлень до МКС.

Нагадаємо, Україна надіслала сьоме повідомлення до Міжнародного суду через примусове переміщення кримчан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.16
Bitcoin
$81,089.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.73
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,552.48