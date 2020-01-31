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Україна надіслала сьоме повідомлення до Міжнародного суду через примусове переміщення кримчан

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Україна передала чергове повідомлення до Міжнародного кримінального суду, стосовно примусового переміщення цивільного населення з окупованого Криму на материкову територію України. Про це під час брифінгу стосовно передачі вже сьомого повідомлення до Міжнародного кримінального суду сказав юрист Регіонального центру прав людини Віталій Набухотний, передає кореспондент УНН.

Україна надіслала сьоме повідомлення до Міжнародного суду через примусове переміщення кримчан

"Ми сьогодні тут зібралися для того, щоб проговорити наше останнє повідомлення з прокуратурою автономної республіки Крим, яке було направлене до Міжнародного кримінального суду. Зовсім нещодавно це повідомлення було передано в офіс прокурора МКС, і це повідомлення зокрема стосується доказової бази стосовно примусового переміщення цивільного населення з окупованого Криму на материкову територію України, саме в контексті внутрішньо переміщених осіб", - сказав Віталій Набухотний.

Він додав, що в основі повідомлення до МКС - аналіз протоколів допитів, які були зібрані прокуратурою автономної республіки Крим.

"Загалом з приблизно 1000 протоколів було відібрано близько 60, і безпосередньо витяги з цих протоколів були передані до Міжнародного кримінального суду. Ці протоколи, вони, зокрема, стосуються різних причин, з яких жертви примусового переміщення перемістилися з Криму на материкову територію України", - повідомив Набухотний.

Він додав, що у повідомленні також вміщені дані з відкритих джерел, які були ними детально проаналізовані, а також дані з нормативних правових актів.

Нагадаємо, початок розслідування судом ООН анексії Криму очікується цього року.

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