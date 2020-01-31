Украина направила седьмое сообщение в Международный суд из-за принудительного перемещения крымчан
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Украина передала очередное сообщение в Международный уголовный суд в отношении принудительного перемещения гражданского населения оккупированного Крыма на материковую территорию Украины. Об этом во время брифинга о передаче уже седьмого сообщения в Международный уголовный суд сказал юрист Регионального центра прав человека Виталий Набухотный, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы проговорить наше последнее сообщение с прокуратурой автономной республики Крым, которое было направлено в Международный уголовный суд. Совсем недавно это сообщение было передано в офис прокурора МУС, и это сообщение в частности касается доказательной базы относительно принудительного перемещения гражданского населения из оккупированного Крыма на материковую территорию Украины, именно в контексте внутренне перемещенных лиц", - сказал Виталий Набухотный.
Он добавил, что в основе сообщения в МУС - анализ протоколов допросов, которые были собраны прокуратурой автономной республики Крым.
"Всего из примерно 1000 протоколов было отобрано около 60, и непосредственно выдержки из этих протоколов были переданы в Международный уголовный суд. Эти протоколы, они, в частности, касаются различных причин, по которым жертвы принудительного перемещения переместились из Крыма на материковую территорию Украины", - сообщил Набухотный.
Он добавил, что в сообщение также помещены данные из открытых источников, которые были ими детально проанализированы, а также данные из нормативных правовых актов.
Напомним, начало расследования судом ООН аннексии Крыма ожидается в этом году.