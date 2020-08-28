Юрист разъяснил, как оставить школьника дома, если родители боятся коронавируса

Адвокат национальной ассоциации Адвокатов Украины Иван Либерман разъяснил, возможно ли перейти на дистанционное обучение, если родители опасаются заражения ребенка коронавируса в школе.

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"На имя руководителя учебного заведения пишется заявление с возможностью предоставить альтернативную форму обучения, разработать учебный индивидуальный план (они, как правило, разработаны). Подписывается соответствующий договор между дирекцией учебного заведения и родителями (одним или обоими), что при таких-то условиях общеобразовательная программа будет выдержана, будет обеспечена определенными преподавателями дисциплины, которые или приходят домой, или дистанционно обучают ребенка через программы. Такая возможность сегодня уже есть и предусмотрена законодательством - это "Альтернативная форма обучения и получения образования"", - пояснил юрист.

Такая форма обучения возможна до конца получения общего среднего образования, однако при условии успешной сдачи экзаменов.

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"Если ребенок успешно сдает экзамены, вовремя проходит всю учебную программу без отставания, то вполне может так получать образование. В МОН есть подразделения в законодательные акты, разъясняющие по альтернативной форме обучения, также там есть ссылка на Минздрав в связи с ковидом и т.д.", - пояснил Либерман.

Напомним, в Украине уже почти 114,5 тыс. случаев COVID-19, в сутки антирекорд - 2438.