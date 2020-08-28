МОЗ про заходи безпеки у школі: дитині вистачить однієї маски на день

"Задають часто питання, яка кількість масок повинна бути, якщо одна маска на три години. Одна маска на три години безперервного носіння. Якщо дитина користується звичайною одноразовою маскою, то достатньо однієї маски на день. Дитина не постійно в ній знаходиться - просто поклав в кишеню, коли починається урок, а потім на перерву одягнув маску", - зазначив Степанов.

Також він додав, що наразі є багаторазові маски, які можна носити день, а потім просто випрати, попрасувати й знову використовувати.



Нагадаємо, за інформацією МОЗ, навчання з 1 вересня буде відбуватись у всі школах України, за винятком шкіл, які перебувають в зонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки.