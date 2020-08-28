Минздрав о мерах безопасности в школе: ребенку хватит одной маски в день

"Задают часто вопрос, какое количество масок должно быть, если одна маска на 3 часа. Одна маска на 3 часа непрерывного ношения. Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то достаточно одной маски в день. Ребенок не всегда в ней находится - просто положил в карман, когда начинается урок, а затем на перерыв одел маску ", - отметил Степанов.

Также он добавил, что сейчас есть многоразовые маски, которые можно носить день, а потом просто постирать, погладить и снова использовать.



Напомним, по информации Минздрава, учеба с 1 сентября будет происходить во все школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.