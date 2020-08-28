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Юрист роз’яснив, як залишити школяра вдома, якщо батьки бояться коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. З наближенням вересня та зростанням кількості заражених коронавірусом все більше батьків замислюються над можливістю домашнього навчання дітей шкільного віку. УНН звернувся за коментарем до юриста. 

Юрист роз’яснив, як залишити школяра вдома, якщо батьки бояться коронавірусу

Адвокат національної асоціації Адвокатів України Іван Ліберман роз’яснив, чи можливо перейти на дистанційне навчання, якщо батьки побоюються зараження дитини коронавірусом в школі.

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“На ім’я керівника навчального закладу пишеться заява з можливістю надати альтернативну форму навчання, розробити навчальний індивідуальний план (вони, як правило, розроблені). Підписується відповідний договір між дирекцією навчального закладу і батьками (одним або обома), що за такої-то умови загальноосвітня програма буде витримана, буде забезпечена певними викладачами дисципліни, які або приходять додому, або дистанційно навчають дитину через програми. Така можливість на сьогодні вже є і передбачена законодавством — це „Альтернативна форма навчання та отримання освіти“”, — пояснив юрист.

Така форма навчання можлива до кінця отримання загальної середньої освіти, однак за умови успішного складання іспитів.

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“Якщо дитина успішно складає іспити, вчасно проходить всю навчальну програму без відставання, то повністю може так отримувати освіту. У МОН є підрозділи до законодавчих актів, які роз’яснюють щодо альтернативної форми навчання, також там є посилання на МОЗ у зв’язку з ковідом і т.д.”, — пояснив Ліберман.

Нагадаємо, в Україні вже майже 114,5 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 2 438.

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