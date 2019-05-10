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Юрист на трибунале: Россия планирует осудить украинских моряков к максимальному сроку

Юрист на трибунале: Россия планирует осудить украинских моряков к максимальному сроку

Киев  •  УНН

 • 30741 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Россия планирует осудить украинских военнопленных моряков, захваченных в ноябре прошлого года, к максимальному сроку - шести лет колонии. Об этом сказал юрист украинской стороны Джонатан Гимблет во время выступления на слушаниях международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.

"8 мая 2019 года Украина подала в трибунал соответствующее решение районного суда в отношении (ареста - ред.) 4 военнослужащих, которые были получены нами от (адвоката Николая - ред.) Полозова", - сказал юрист.

Отметим, 17 апреля Лефортовский суд Москвы принял ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков до 24 июля.

"Это недавние слушания свидетельствует о серьезности и срочность ситуации, вызванной задержанием российских судов и военнослужащих. Документы суда, представленные Украиной 8 мая, подтвердили, что Россия будет продолжать нарушения иммунитета военных судов, подвергая их продолжающимся обзорам и судебным экспертизам. Эти документы также дают понять, что Россия будет продолжать проводить гражданские допросы и расследования, а также планирует осудить военнослужащих, подвергнув их максимальной наказанию в 6 лет в российской колонии", - добавил Гимблет.

Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходят слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

Ожидается, что суд примет решение по морякам до конца мая.

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