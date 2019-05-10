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Юрист на трибуналі: Росія планує засудити українських моряків до максимального терміну

Юрист на трибуналі: Росія планує засудити українських моряків до максимального терміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Росія планує засудити українських військовополонених моряків, захоплених у листопаді минулого року, до максимального терміну — шести років колонії. Про це сказав юрист української сторони Джонатан Гімблет під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі, передає кореспондент УНН.

“8 травня 2019 року Україна подала до трибуналу відповідне рішення районного суду щодо (арешту — ред.) 4 військовослужбовців, які були отримані нами від (адвоката Миколи — ред.) Полозова”, — сказав юрист.

Зазначимо, 17 квітня Лефортовський суд Москви ухвалив клопотання слідства про продовження терміну утримання під вартою відносно військовополонених українських моряків до 24 липня.

“Це нещодавнє слухання свідчить про серйозність і терміновість ситуації, спричиненої затриманням російських суден і військовослужбовців. Документи суду, подані Україною 8 травня, підтвердили, що Росія продовжуватиме порушення імунітету військових суден, піддаючи їх триваючим оглядам та судовим експертизам. Ці документи також дають зрозуміти, що Росія продовжуватиме проводити цивільні допити і розслідування, а також планує засудити військовослужбовців, які піддавши їх максимальному покаранню у 6 років у російській колонії”, - додав Гімблет.

Як повідомляв УНН, сьогодні у німецькому місті Гамбург відбуваються слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Очікується, що трибунал ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня.

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