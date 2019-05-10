Юрист на трибуналі: Росія планує засудити українських моряків до максимального терміну

КИЇВ. 10 травня. УНН. Росія планує засудити українських військовополонених моряків, захоплених у листопаді минулого року, до максимального терміну — шести років колонії. Про це сказав юрист української сторони Джонатан Гімблет під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі, передає кореспондент УНН.