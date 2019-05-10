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Юрист на трибунале: РФ заявила, что захваченные суда совершили "тайное вторжение"

Юрист на трибунале: РФ заявила, что захваченные суда совершили "тайное вторжение"

Киев  •  УНН

 • 14708 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В своем меморандуме суду Россия заявила, что три захваченные 25 ноября 2018 года украинские военные суда совершили "тайное вторжение в российские территориальные воды". Об этом сказал адвокат украинской стороны, юрист Джонатан Гимблет во время выступления на слушаниях Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.

"В своем меморандуме от 7 мая Россия описывает миссию трех украинских военных кораблей как "тайное вторжение" в российские территориальные воды. Это просто не тот случай. Миссия судов состояла в том, чтобы идти из украинского порта Одесса в украинский порт Бердянск на северном берегу Азовского моря", - заявил адвокат.

Он сообщил председателю и членам трибунала, что другие украинские суда успешно осуществили такой же проход в сентябре 2018 года, всего двумя месяцами ранее захвата украинских кораблей.

"Россия ссылается на документ, найденный на борту "Никополя", в соответствии с которым, в переводе России, они (украинские суда – ред.) тайно ходят за пределами прибрежных и морских районов патрулирования Черноморского флота России и береговой охраны ФСБ России", - сообщил Гимблет.

По его словам, вице-адмирал Тарасов, присутствующий на слушаниях, сообщил, что цель этого руководства состояла в том, чтобы избежать ненужных провокаций с российскими правительственными судами в течение двух дней, необходимых для достижения Керченского пролива из Одессы.

"Как сообщают украинские военно-морские силы, приближаясь к Керченскому проливу, "Бердянск", связалось по радио с постом российской пограничной службы, а также с администрацией порта в Керчи, чтобы объявить о прохождении трех суден через Керченский пролив", - добавил юрист.

Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходят слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

Ожидается, что суд примет решение о моряков до конца мая.

Также юрист украинской стороны Джонатан Гимблет на трибунале заявлял, что Россия планирует осудить украинских военнопленных моряков, захваченных в ноябре прошлого года, к максимальному сроку - шести лет колонии.

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