Юрист на трибунале: РФ заявила, что захваченные суда совершили "тайное вторжение"

КИЕВ. 10 мая. УНН. В своем меморандуме суду Россия заявила, что три захваченные 25 ноября 2018 года украинские военные суда совершили "тайное вторжение в российские территориальные воды". Об этом сказал адвокат украинской стороны, юрист Джонатан Гимблет во время выступления на слушаниях Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.